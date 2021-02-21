أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد إلغاء ترخيصه.. هل يحق لتامر أمين مزاولة المهنة مرة أخرى؟ نقيب الإعلاميين يجيب

Print
بعد إلغاء ترخيصه.. هل يحق لتامر أمين مزاولة المهنة مرة أخرى؟ نقيب الإعلاميين يجيب بعد إلغاء ترخيصه.. هل يحق لتامر أمين مزاولة المهنة مرة أخرى؟ نقيب الإعلاميين يجيب

مصراوي Masrawy

10:37 م الأحد 21 فبراير 2021

(مصراوي):

كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مدى أحقية الإعلامي تامر أمين في العودة للعمل مرة أخرى، والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وأضاف سعدة في بث مباشر لـ"مصراوي"، أن قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ليس محدد بمدة الإلغاء، مؤكدًا أنه من حق أي شخص التقدم للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الإعلام.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن النقابة وحدها هي التي من حقها تحديد إذا كان هذا الشخص يصلح للحصول مرة ثانية على ترخيص لمزاولة النشاط الإعلامي أم لا، مؤكدًا أنها تتخذ القرار وفقًا لشرطي لجنة منح التصاريح ومنحها للشخص مرة ثانية، وأيضًا موافقة وزارة الإعلام.

وأصدر مجلس نقابة الإعلاميين، أمس السبت، القرار رقم (10) لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للإعلامي "تامر أمين" لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتنص المادة 2 من قانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، على أن تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات، طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها. ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة 19 على أن تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وبناء على ذلك، فلا يجوز لمن لا يحصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، بالظهور على الشاشة وتقديم أي برامج، ومن ثم فلن يظهر "أمين" على شاشة قناة "النهار" طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه تم التحقيق مع تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.

اقرأ أيضًا..

- 6 نقاط.. بيان من وزارة الدولة للإعلام حول أزمة تامر أمين

- 3 قرارات جديدة.. الأعلى للإعلام يصدر بيانا بشأن أزمة تامر أمين​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية