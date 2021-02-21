أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متى ينزع الناس كمامة كورونا؟.. مستشار بايدن الطبي يحدِّد تاريخًا "صادمًا"

Print
متى ينزع الناس كمامة كورونا؟.. مستشار بايدن الطبي يحدِّد تاريخًا "صادمًا" متى ينزع الناس كمامة كورونا؟.. مستشار بايدن الطبي يحدِّد تاريخًا "صادمًا"
آلاف الأمريكيين يلقون حتفهم بسبب الفيروس رغم تطعيم 15 % من السكان

متى ينزع الناس كمامة كورونا؟.. مستشار بايدن الطبي يحدِّد تاريخًا

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد إنه من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022، حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة "كوفيد-19"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، تشهد أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا، لكن آلاف الأمريكيين ما زالوا يلقون حتفهم يوميًّا بسبب الفيروس، بينما جرى تطعيم أقل من 15 في المئة من السكان.

ويسعى الرئيس جو بايدن جاهدًا لتسريع حملة تراهن على تطعيم معظم البالغين، فيما تطالب حكومات الولايات بمزيد من الجرعات لكبح المرض الذي أودى بحياة نحو 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، خلال مقابلة مع (سي.إن.إن): "إن حصيلة الوفيات التي تقترب منها الولايات المتحدة تمثل علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد".

وعندما سُئل عما إذا كان الأمريكيون سيحتاجون لوضع الكمامات العام المقبل قال فاوتشي: "من المحتمل أن يكون الوضع هكذا". مضيفًا بأن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، قال فاوتشي إن اللقاحات المتاحة حاليًا تقي -على ما يبدو- من السلالة التي ظهرت في بريطانيا، التي ظهرت في أنحاء الولايات المتحدة، لكنها تبدو أقل فاعلية في الوقاية من سلالة جنوب إفريقيا، وهي ليست سائدة حتى الآن في البلاد.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن إصابات ووفيات في الولايات المتحدة تراجعت بشكل كبير للغاية خلال الأيام الأخيرة، وهبط متوسط الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 78 ألف حالة يومية خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع عدد الإصابات اليومي بوباء "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى ما دون 80 ألفًا لليوم السابع على التوالي.

ولم يجرِ تسجيل هذا الانخفاض في إصابات فيروس كورونا المستجد منذ أكتوبر الماضي، لكنّ التحسن لم يقتصر على الإصابات الجديدة فقط.

وتشير الأرقام إلى تراجع وُصف بالكبير في عدد مَن يدخلون المستشفى بسبب الفيروس، إضافة إلى تراجع عدد الوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد 19".

ويرى خبراء أن هذا "التحسن" قد يكون مؤشرًا على أن الولايات المتحدة قد استطاعت أخيرًا أن تهبط بمنحى كورونا صوب الانحدار.

وبحسب تقرير لمجلة "ذا أتلانتك"، فإن الفضل في هذا التحسن يعود إلى جملة من العوامل، مثل المناعة الجزئية التي جرى اكتسابها في البلاد ضد الفيروس، فضلاً عن آثار حملة التلقيح، إضافة إلى انقضاء فترة من فصل الشتاء.

ويرجِّح الخبراء أن تتراجع سرعة انتقال عدوى كورونا بين شهرَي مارس وأغسطس، ثم تعود على الأرجح لتصبح أكثر شدة مع حلول الخريف، لكن العالم سيكون وقتئذ قد أحرز تقدمًا في حملات التطعيم.

ولم يكن كثيرون في الولايات المتحدة يتوقعون أن يتراجع عدد الإصابات الجديدة بهذه الوتيرة في أواسط فبراير، لكن ثمة من يعزو التحول إلى زيادة الوعي بالفيروس، ولاسيما في ظل عزم إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن على فرض إجراءات أكثر صرامة لتطويق الوباء، بينما كان سلفه دونالد يقلل من شأن المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة

زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية