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مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
قدم شكره للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان في المقام الأول

مدير الشؤون الإسلامية بـ

تلقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي اليوم الجرعة الأولى من لقاح ، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة شكر لـ"العنزي" بثها اليوم عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلاً: بفضل الله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً لقيادتنا التي جعلت صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

‏وأضاف: شكراً لرجال الصحة على ما يقدمونه من جهود، مختتماً تغريدته بسؤال الله أن يرفع هذه الغمة عن الجميع.


وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تفقد قبل أيام التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمدينة عرعر؛ قبل بدء تشغيله واستقبال المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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