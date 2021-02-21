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مدير "الطاقة الذرية": اتفقنا على مواصلة أنشطة التفتيش بإيران لمدة 3 أشهر

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مدير "الطاقة الذرية": اتفقنا على مواصلة أنشطة التفتيش بإيران لمدة 3 أشهر مدير "الطاقة الذرية": اتفقنا على مواصلة أنشطة التفتيش بإيران لمدة 3 أشهر
أكد أن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع طهران بشأن عددٍ من القضايا الفنية

مدير

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأحد، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر" وفقًا للعربية نت .

وتفصيلاً، قال "غروسي" في مؤتمر صحافي في طهران إن زيارته إلى إيران يومي السبت والأحد "كانت جيدة"، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى اتفاق على عددٍ من القضايا الفنية مع إيران.

وشدد "غروسي" على حرص الوكالة على "إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش"، قائلاً : إنه سيتاح لمفتشي الوكالة الوصول إلى منشآت إيران النووية.

من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "مصمم على ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، معتبرًا أن "الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك".

وقال سوليفان إن طهران لم ترد بعد على عرض الولايات المتحدة للدخول في حوار بوساطة أوروبية، مضيفًا: "لكن إيران هي المعزولة دبلوماسيًا الآن - وليس الولايات المتحدة - والكرة في ملعبها الآن".

وأكد أن "بايدن لا يزال مستعدًا للتفاوض على العودة للاتفاق النووي مع إيران"، وهو عرض كان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف قد رفضه في وقت سابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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