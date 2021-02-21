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اختراق "كلوب هاوس" والاستيلاء على بيانات المستخدمين

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اختراق "كلوب هاوس" والاستيلاء على بيانات المستخدمين اختراق "كلوب هاوس" والاستيلاء على بيانات المستخدمين
اتجاه الشركة إلى إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريبات

اختراق

يراجع تطبيق "كلوب هاوس" بياناته بعد عملية اختراق واستيلاء على بيانات مستخدمي التطبيق إلى جانب حفظ تسجيلات غرف الدردشة.

ووفقاً لتقارير أمريكية، أن توجه الشركة إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريبات للبيانات يؤكد المعلومات التي ترددت مؤخراً عن وجود اختراق حقيقي لبيانات المستخدمين، إلى جانب وجود عيوب أمنية تسهل عملية الاختراق وسرقة البيانات.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه مع النمو المستمر للتطبيق وزيادة أعداد المستخدمين وضح أن هناك عديد المعلومات المضللة التي يساهم التطبيق في انتشارها إلى جانب وجود مخاطر أمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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