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محافظ شقراء يتفقد مركز لقاح كورونا ويطلع على أهم الاستعدادات والتجهيزات

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أشاد بجهود منسوبي المركز.. وشدد على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية

محافظ شقراء يتفقد مركز لقاح كورونا ويطلع على أهم الاستعدادات والتجهيزات

قام محافظ ‫شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بزيارة تفقدية لمركز لقاح كورونا (كوفيد-19) بمحافظة شقراء في مبنى المركز الصحي الثاني وذلك للاطلاع على استعدادات المركز ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين والمقيمين.

وكان في استقبال المحافظ مدير مستشفى شقراء العام المكلف عبدالعزيز السعيد ومساعد مدير المستشفى للطلب الوقائي الأخصائي سليمان المحيميد.

واستمع "البواردي" خلال الجولة إلى شرح مفصل من قبل مدير مركز اللقاح في المحافظة الطبيب خالد الفراش، حيث أوضح آلية العمل والاستعدادات والتجهيزات لتقديم اللقاح، إضافة إلى الإجراءات في استقبال المسجلين في تطبيق "توكلنا"، والتأكد من وجود موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي".

بعد ذلك التقى المحافظ بالطاقم الطبي والإداري بالمركز مقدماً شكره وتقديره للجميع على ما يبذلون من جهود، مؤكداً على الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية وعدم التهاون في ذلك.

وأعرب "البواردي" عن شكره وتقديره لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- على ما يلقاه المواطن والمقيم من رعاية واهتمام.

من جانبها، دعت إدارة المركز المواطنين والمقيمين بالمبادرة إلى التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بفضل الله - من الإصابة بالفيروس.

محافظ شقراء يتفقد مركز لقاح كورونا ويطلع على أهم الاستعدادات والتجهيزات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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