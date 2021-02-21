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هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية

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هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية
"مركز الزلازل" قال إنها ضرب على عمق 12 كم مساء الأحد

هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت الحدود السورية اللبنانية، حسب اليوم.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة السورية عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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