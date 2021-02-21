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تستمر 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم استقرار الطقس

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تستمر 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم استقرار الطقس تستمر 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة عدم استقرار الطقس

مصراوي Masrawy

09:53 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجة جديدة من عدم الاستقرار يوم الإثنين حتى نهاية الأسبوع، عبارة عن أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

وأضاف خبراء الهيئة، أن حالة الطقس ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية ودافئة إلى معتدلة على المناطق الجنوبية نهارًا، شديدة البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وأوضح الخبراء، أن بداية الموجة ستكون بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء الإثنين، لتمتد يوم الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع الخبراء: "تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتكون معتدلة".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 18 و20 درجة نهارا و8 إلى 9 درجات ليلا، و19 - 11 على السواحل الشمالية، بينما تسجل المناطق الجنوبية بين 20 حتى 23 درجة نهارا، و8 حتى 15 درجة ليلا.

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