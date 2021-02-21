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إحباط محاولة تهريب مخدرات مع راكبة هولندية في مطار الغردقة

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إحباط محاولة تهريب مخدرات مع راكبة هولندية في مطار الغردقة إحباط محاولة تهريب مخدرات مع راكبة هولندية في مطار الغردقة

مصراوي Masrawy

09:50 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع مباحث المطار، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أخفتها راكبة هولندية الجنسية داخل حقائبها، فور وصولها من آمستردام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "إيزي جيت"، القادمة من أمستردام، اشتبه عمر قرشي مأمور الجمرك في راكبة هولندية الجنسية، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بالآشعة بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص، تحت إشراف رامي مروان رئيس القسم، وتبين وجود أجسام معتمة.

وبالعرض على جابر موسى نائب مدير جمارك، قرر تكليف عادل قرني مأمور الجمارك بتفتيش حقائبها عثر معها على 5 جرامات من مادة يشتبة أن تكون لمخدر الكوكايين، و270 جرامًا من مسحوق يشتبه أن يكون مادة مخدرة، و875 كبسولة، و200 قرص، يشتبه أن تكون مواد مخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقرر أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​
إحباط محاولة تهريب مخدرات

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