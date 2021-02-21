"تقنية البنات" بجدة تنظِّم دورة افتراضية حول "تصميم التيشيرت وتحويلها لمصدر دخل"

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استعرضت أهم المواقع التي تقدِّم هذه الخدمات ونشر التصاميم عبر منصة Teepublic

نظَّم قسم تقنية الحاسب في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة -وهي من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- مساء اليوم دورة تدريبية افتراضية بعنوان "كيف تحولين هواية التصميم إلى مصدر دخل مادي عبر الإنترنت".

وتستهدف الدورة متدربات تخصص الوسائط وتقنية الويب، ونفَّذتها المتدربة المتعاونة في برنامج التدريب التعاوني هديل المالكي تحت إشراف المدربة روان الكلثم، واستعرضت فيها أهم المواقع التي تقدِّم خدمات تصميم التيشيرت، وخطوات تصميم منتج ونشره عبر منصة Teepublic.

فيما شاركت المتدربة الحضور تجربتها في إنشاء متجر خاص بها. وقد لقيت الدورة إقبالاً كبيرًا من المتدربات؛ فقد كان عدد الحضور (260) متدربة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التطويرية التي تركز على المجالات التقنية والرقمية، وتحقق أهداف مبادرة التكامل الرقمي التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الكليتين الرقميتين، وتحقق التطلعات الرقمية التي منها تطوير متدربات الكليتين، وتغذية السجل المهاري بما يخدمهن في سوق العمل.