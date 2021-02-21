أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

Print
وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل" وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"
بمهام مختلفة.. والتقديم يستمر 10 أيام

وظائف شاغرة في

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، ودعت الراغبين في التقدم لأي منها ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقعها الإلكتروني (https://career.tga.gov.sa) قبل يوم الخميس 4/ 3/ 2021م.

واشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، ويكون لائقاً صحياً.

ومسميات الوظائف كالتالي:

1- خبير نقل سككي

2- خبير قياس أداء السكك الحديدية

3- خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية

4- أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية

5- خبير تحقيق ( فني ) في السكك الحديدية

6- مدير إدارة النقل الجديد

7- خبير لوجستيات

8- خبير تخطيط نقل

9- خبير اقتصادي

10- مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين

11- مدير عام الرقابة

12- خبير نقل بالحافلات

13- خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )

14- خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )

15- خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية

16- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي

17- مدير إدارة التعاون الدولي

18- خبير تخطيط استراتيجي

19- مدير عام حلول الأعمال

20- مدير عام تقنية المعلومات

21- مدير إدارة الحوكمة الرقمية

22- مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

23- مدير عام الشؤون المالية

24- مدير إدارة العقود والمشتريات

25- مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الحوادث المسائية.. تصالح وزير أسبق وحريق بـ"التوحيد والنور" ومقتل شاب في الصف

نشرة الحوادث المسائية.. تصالح وزير أسبق وحريق بـ"التوحيد والنور" ومقتل شاب في الصف

نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

شبكة عيون الإخبارية