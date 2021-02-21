وظائف شاغرة في "الهيئة العامة للنقل"

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بمهام مختلفة.. والتقديم يستمر 10 أيام

أعلنت الهيئة العامة للنقل توفر فرص وظيفية بمسميات مختلفة، ودعت الراغبين في التقدم لأي منها ممن تنطبق عليهم الشروط زيارة موقعها الإلكتروني (https://career.tga.gov.sa) قبل يوم الخميس 4/ 3/ 2021م.



واشترطت في المتقدم على هذه الوظائف أن يحقق المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، ويكون لائقاً صحياً.

ومسميات الوظائف كالتالي:

1- خبير نقل سككي

2- خبير قياس أداء السكك الحديدية

3- خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية

4- أخصائي أنظمة سلامة نقل بالسكك الحديدية

5- خبير تحقيق ( فني ) في حوادث السكك الحديدية

6- مدير إدارة النقل الجديد

7- خبير لوجستيات

8- خبير تخطيط نقل

9- خبير اقتصادي

10- مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين

11- مدير عام الرقابة

12- خبير نقل بالحافلات

13- خبير تفتيش بحري ( هندسة بحرية )

14- خبير تفتيش بحري ( كابتن ملاحة بحرية )

15- خبير تحقيق ( فني ) حوادث بحرية

16- مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي

17- مدير إدارة التعاون الدولي

18- خبير تخطيط استراتيجي

19- مدير عام حلول الأعمال

20- مدير عام تقنية المعلومات

21- مدير إدارة الحوكمة الرقمية

22- مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق

23- مدير عام الشؤون المالية

24- مدير إدارة العقود والمشتريات

25- مشرف وحدة تحصيل المخالفات.