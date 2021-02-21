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مجلس "الإعلاميين" ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق

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مجلس "الإعلاميين" ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق مجلس "الإعلاميين" ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق

مصراوي Masrawy

09:49 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى، اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال سعدة، في بيان للنقابة اليوم الأحد: "اللواء سعد عباس كان دمث الخلق ويحظى باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث كان يعمل في قطاع أمن ماسبيرو حتى وصل إلى رئاسة القطاع ثم تولي رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمدير التنفيذي الأسبق لنقابة الإعلاميين.. رحم الله اللواء سعد عباس وأسكنه فسيح جناته".​

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