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الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على بسبب نافالني

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الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على بسبب نافالني

مصراوي Masrawy

09:40 م الأحد 21 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

جدد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الأحد، التهديد بفرض عقوبات على ، بعد يوم من حكمين قضائيين ضد أليكسي نافالني وهو أبرز خصوم الكرملين.

وقال بوريل إنه سيناقش الإجراءات ذات الصلة بالعقوبات خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدًا الاثنين.

وأشار بوريل إلى أن المحاكم الروسية تواصل تجاهل حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن نافالني.

وتقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وهي ليست مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، ومرتبطة بمجلس أوروبا، وروسيا عضو فيه.

ومع ذلك، رفضت موسكو حكم المحكمة باعتباره تدخلاً في شؤونها القضائية الداخلية.

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