المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الصراع إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

دعا مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأحد، أطراف الصراع في البلاد إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما فيهم النساء والصحفيون "فورًا دون قيد أو شرط".

وقال جريفيث في بيان صحفي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه: "كان مخيبًا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزًا"، في إشارة إلى فشل جولة مفاوضات بشأن تبادل الأسرى عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

ووفقًا للبيان، إنه على الرغم من عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، "إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة مُحَدِدات عملية مستقبلية موسَّعة لإطلاق سراح المحتجين".

وحث المبعوث الأممي الطرفين على الاستمرار في نقاشاتهما ومشاوراتهما وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل.

وذكر البيان، بأن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ما زال ملتزمًا بدعم جهود الطرفين في اتفاقية تبادل الأسرى والمحتجزين.