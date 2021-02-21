أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تتهم الصين بحجب بيانات عن تفشي كورونا

Print
الولايات المتحدة تتهم الصين بحجب بيانات عن تفشي كورونا الولايات المتحدة تتهم الصين بحجب بيانات عن تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

09:37 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

اتهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الصين اليوم الأحد، بحجب البيانات التي قد تفسر كيفية تفشى جائحة لأول مرة.

وقال سوليفان فى تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "نعتقد أن الصين قدمت البيانات الأصلية الكافية والمتاحة حول كيفية بدء تفشي هذه الجائحة في الصين وحول العالم في نهاية المطاف".

ودعا الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى "تصعيد هذا الأمر".

ودعا سوليفان إلى "تحقيق دولي موثوق ومفتوح وشفاف تقوده منظمة الصحة العالمية".

وأرسلت المنظمة فريقا من الخبراء الدوليين إلى الصين للتحقيق في أصل تفشي فيروس كورونا على مدار أسابيع.

ومع ذلك بعد زيارة مدينة ووهان، حيث ظهرت حالات الإصابة بالفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019، لم يتمكن التحقيق من تقديم أي استنتاجات ملموسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

شبكة عيون الإخبارية