أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا -
النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم -
خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة -
4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي -
مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين الإرهابية على المملكة -
كورونا.. تونس تسجّل 855 إصابة جديدة و406 حالات بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة -
تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية -
زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومي الأمريكي: الكرة في ملعب إيران بشأن الاتفاق النووي

Print
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الكرة في ملعب إيران بشأن الاتفاق النووي مستشار الأمن القومي الأمريكي: الكرة في ملعب إيران بشأن الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

09:36 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن الكرة في ملعب طهران، عندما يتعلق الأمر بالمضي قدمًا بشأن الاتفاق النووي.

وقال سوليفان لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية التليفزيونية اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للتفاوض مع الإيرانيين، بشأن كيفية إعادة قيود صارمة على برنامجهم النووي. هذا العرض لا يزال قائمًا، لأننا نرى أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل للقيام بذلك.

وقال إن "إيران لم ترد بعد. لكن ما حدث نتيجة لذلك هو أن السيناريو قد تم تغييره. إيران معزولة الآن دبلوماسيا وليس الولايات المتحدة والكرة في ملعبهم".

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة الانخراط دبلوماسيا، ما يزيد الآمال بإحياء الاتفاق الذي تضرر بشدة.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد في وقت سابق اليوم الاحد أن بلاده ستكون مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي شريطة رفع كافة العقوبات الأمريكية وبمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم.

غير أنه استدرك بالقول: "وهذه المفاوضات لن تكون لتغيير هذا الاتفاق وإضافة بنود إليه.. والقضايا الإقليمية والقضايا الصاروخية.. لكننا نريد التحدث عن كيفية ضمان عدم تكرار الإجراءات الأمريكية السابقة (الانسحاب من الاتفاق وفرض العقوبات) على أساس طمأنة الطرف الآخر".

كان قد تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، في مسعى لمنع إيران من أن تتمكن من إنتاج أسلحة نووية، ورفع العقوبات في مقابل أن تقيد إيران نفسها على برامج الطاقة النووية المدنية فقط.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية