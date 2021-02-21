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واشنطن: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزين لديها

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واشنطن: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزين لديها واشنطن: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزين لديها

مصراوي Masrawy

09:30 م الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر ملف الأمريكيين المعتقلين في إيران أولوية.

وأضاف سوليفان في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن واشنطن بدأت التواصل مع إيران فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين هناك.

وأوضح سوليفان أن الرسالة التي يتم إيصالها لإيران حاليا، هي أن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار طهران احتجاز أمريكيين بهذه الطريقة، وأن واشنطن عازمة على إعادة هؤلاء المحتجزين بسلامة لعائلاتهم.

وبشأن الملف النووي الإيراني، أكد سوليفان أن واشنطن على استعداد للتفاوض مع طهران حول القيود الصارمة على البرنامج النووي، مشددا في الوقت ذاته على الإدارة الأميركية الحالية عازمة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الأمر هو العمل من خلال الأطر الدبلوماسية.

وأضاف أن الأمر ما زال مطروحا على الطاولة أمام إيران للعودة للمفاوضات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن طهران بعدم ردها حتى الآن على هذا الأمر، فإنها عزلت نفسها خاصة بعدما أصبحت "الكرة في ملعبهم".

وفيما يتعلق بقضية القرصنة الإلكترونية التي اكتشفت مؤخرا، والمرتبطة بروسيا، أكد سوليفان أن رد الولايات المتحدة لن يكون مجرد عقوبات، ولكنه يتضمن أدوات ظاهرة وغير ظاهرة أيضا، مبينا أن الرد الذي تحضره الولايات المتحدة يحتاج إلى أسابيع، لأنها ستكون عبارة عن حزمة شاملة، وليس فقط رد فعل على ما حصل.

وحول تعامل الرئيس السابق، دونالد ، مع جائحة كورونا، قال سوليفان إن إدارته لم تتعامل مع الأزمة بالطريقة التي تستحقها، ولم يتم العمل على التنبؤ ومراقبة ما حدث خلال وباء كورونا كما ينبغي" .

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