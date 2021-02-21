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رئيس الأركان النيجيرى يفتح تحقيقًا فوريًا في تحطم طائرة عسكرية

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رئيس الأركان النيجيرى يفتح تحقيقًا فوريًا في تحطم طائرة عسكرية رئيس الأركان النيجيرى يفتح تحقيقًا فوريًا في تحطم طائرة عسكرية

مصراوي Masrawy

09:22 م الأحد 21 فبراير 2021

أبوجا - (أ ش أ):

فتح رئيس الأركان الجوية النيجيري، تحقيقًا عاجلًا فوريًا في حادث تحطم طائرة عسكرية أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وطالب المواطنين "التزام الهدوء وانتظار نتيجة التحقيق".

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية أبلغت عن عطل في المحرك ثم تحطمت فوق مدرج الطائرات بالعاصمة أبوجا اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية المارشال إيبيكونلي دارامولا، إن كانت الطائرة في طريقها إلى مدينة مينا بولاية النيجر الشمالية لمحاولة إنقاذ 42 شخصًا تم اختطافهم من بينهم طلاب وموظفون اختطفوا من مدرستهم الداخلية في بلدة كاجارا منذ أيام، إلا أنها عادت وتحطمت بعد تعطل المحرك، مضيفًا أن جميع من كانوا على متن الطائرة الصغيرة لقوا حتفهم.

قال شهود عيان إنهم سمعوا صوتًا مدويًا، ثم اشتعلت النيران في الطائرة، وأن رائحة الاحتراق والمواد الكيماوية لا تزال عالقة في الهواء في موقع التحطم في منطقة شجيرة خارج محيط المطار.

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