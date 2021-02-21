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شاهد.. إزالة عدد من المخيمات العشوائية في شقراء.. وإنذار المخالفين للتعليمات

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تشمل 4 شرق المحافظة و6 شمال حي رحبة.. "مخيمات وصنادق وشبوك"

شاهد.. إزالة عدد من المخيمات العشوائية في شقراء.. وإنذار المخالفين للتعليمات

أزالت محافظة شقراء ممثلة باللجنة المشكَّلة من المحافظة والبلدية والدفاع المدني والشرطة أكثر من أربعة مخيمات عشوائية شرق المحافظة جنوب الطريق المتجه للرياض، وستة مخيمات وصنادق عشوائية شمال حي رحبة.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة المختصة التعديات في محافظة شقراء متمثلة في أربعة مخيمات عشوائية جنوب طريق شقراء الرياض. كما رصدت خلال الفترة الأخيرة تزايد أعداد المخيمات العشوائية بالمحافظة، وبالتحديد في المنطقة الواقعة في وادي العشر، وشمال حي الرحبة الواقعة على الطريق الزراعي؛ ما تسبب في وجود تجمعات مخالفة للتعليمات والإجراءات النظامية.

ولعدم وجود تصاريح نظامية، تخوّل مثل تلك المخيمات والعشش والصنادق والشبوك، تم التنسيق مع الجهات المختصة، والانتقال إلى المواقع، وإزالة أكثر من ستة مخيمات عشوائية شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، كما جرى تنظيف جميع المواقع، وإزالة المخلفات منها.

ونظرًا لما لوحظ من وجود مخيمات بأعداد كبيرة، وبمساحات شاسعة، قد تصعب إزالتها، ولاسيما مع وجود أعداد كبيرة وهائلة من الأغنام والحيوانات فيها، فقد قررت اللجنة إنذارهم بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

يُشار إلى أن المحافظة والبلدية وعددًا من الجهات المعنية أخضعت تلك المواقع للمتابعة والمراقبة بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

شاهد.. إزالة عدد من المخيمات العشوائية في شقراء.. وإنذار المخالفين للتعليمات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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