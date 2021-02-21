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البلطان يطالب بمسح صورة الفتح.. والأهلي يفتقد لـ " ميتريتا " والمقهوي

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قبل " الكلاسيكو " المنتظر بين الفريقين

البلطان يطالب بمسح صورة الفتح.. والأهلي يفتقد لـ

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تحضيراته لمواجه نظيره الأهلي، في افتتاح الجول 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غداً الاثنين، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض.

ميدانياً بدأ المدير الفني للشباب الإسباني "هيرنانديز" الحصة التدريبية، بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، تبعها بتمارين فنية وتكتيكية بطريقة ترفيهية.
من جانب آخر، حث رئيس النادي خالد البلطان لاعبي فريقه على محو الصورة السلبية التي ظهر بها الفريق في المواجهة السابقة أمام الفتح والتي خسرها على أرضه.


وفي الشأن الأهلاوي يغيب ثنائي الفريق الروماني ألكساندر ميتريتا وحسين المقهوي، عن "الكلاسيكو" المنتظر، وذلك لتعرض الأول لإصابة، وإجراء الثاني عملية جراحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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