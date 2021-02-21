سيدة تنهي حياتها قفزًا من أعلى عقار بأوسيم.. والتحريات: تعاني من مرض نفسي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتحرت ربة منزل قفزا من أعلى العقار سكنها بمركز أوسيم، شمال الجيزة، مساء الأحد.

تلقى اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الشمال، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار بقرية بشتيل.

ووجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ رفقة رجال القسم بقيادة العميد مجدي عزيز.

المعاينة الأولية التي أشرف عليها العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الشمال، أثبتت أن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، بها آثار كسور متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أكدت أن ذات الـ23 سنة، تزوجت مرتين، رُزقت من زيجتها الثانية بطفل، إلا أنها كانت تعاني من مرض نفسي تعالج منه.

اليوم، قررت السيدة التخلص من حياتها، صعدت إلى سطح العقار سكنها وقفزت لتلقى حتفها فور ارتطام جسدها بالأرض.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.