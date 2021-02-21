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جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال

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جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال

مصراوي Masrawy

08:53 م الأحد 21 فبراير 2021

طرابلس - (د ب ا)

نفي جهاز دعم الاستقرار التابع للوفاق الليبية، تعرض المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا اليوم الأحد، لمحاولة إغتيال بالطريق الساحلي غربي العاصمة طرابلس .

وقال الجهاز في بيان في بيان نشره اليوم الأحد عبر صفحته بموقع فيسبوك أن ما حدث هو "سوء تنسيق وتصرف من حراسات" باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.

وبحسب بيان الجهاز، فقد "تزامن وتصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية".

وأضاف البيان أنه حدث أطلاق نار من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز وأصيب أحد رفاقه.

كان شهود عيان قد قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موكب الوزير باشاغا تعرض لوابل من إطلاق نار وتم الرّد على مصدر النيران وقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم القبض على باقي الأفراد في ذات السيارة المهاجمة التي تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والإستقرار التابع للوزارة.

من جانبه أكد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي نجاة باشاغا بينما أصيب أحد حراسه جراء الهجوم من سيارة مصفحة .

وقال الهاشمي إنه تم مطاردة السيارة المهاجمة والقبض على شخصين فيها وقتل ثالث.

كما أكد مستشار وزارة الصحة أن باشاغا بخير ولم يتعرض لأي إصابة.

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