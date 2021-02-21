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"الشرعية" تفشل هجمات انتحارية للحوثيين بمأرب.. وتكبدهم 70 قتيلاً

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"الشرعية" تفشل هجمات انتحارية للحوثيين بمأرب.. وتكبدهم 70 قتيلاً "الشرعية" تفشل هجمات انتحارية للحوثيين بمأرب.. وتكبدهم 70 قتيلاً
أسرت وجرحت عشرات العناصر للميليشيا

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، عدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة كسرا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتال في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة قوات الشرعية.

وأوضح المصدر أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وبين أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، دمّرت 5 عربات مدرعة وطاقمين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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