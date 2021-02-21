"أمر رهيب".. حصيلة وفيات "كورونا" في أمريكا تقترب من 500 ألف

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مرور نحو عام على تسجيل أول حالة في البلاد

تقترب الولايات المتحدة من تجاوز عتبة 500 ألف وفاة بفيروس كورونا، في وقت يبعث فيه عدد من المؤشرات على الأمل وفي مقدمتها وتيرة عمليات التلقيح.

وقال خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، ومستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأحد): "إنه أمر رهيب، مروع".

وأضاف "فاوتشي" في حديث مع شبكة "سي ان ان": "لم نعرف شيئًا كهذا منذ أكثر من 100 عام، منذ وباء 1948"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ووفقاً لأرقام جامعة جونز هوبكنز، فإن حصيلة ضحايا الوباء بلغت اليوم أكثر من 497 ألف وفاة.

وأعلن عن أول وفاة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة قبل سنة، في 29 فبراير (شباط) 2020، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، تجاوزت البلاد عتبة مئة ألف وفاة.