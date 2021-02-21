"كورونا" يُجْهِز على 215 بريطانياً في يوم واحد

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حصيلة الإصابات ترتفع إلى 4.115.509

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 9.834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأضافت أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 4.115.509 إصابات، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفى.

ويمثل هذا العدد كذلك تراجعاً لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.