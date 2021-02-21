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حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

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حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

مصراوي Masrawy

08:54 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

ألزمت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عباس وعضوية المستشارين هشام السنباطي وأحمد عجلان، السيناريست تامر حبيب بدفع تعويض قدره ٣٠٠ ألف جنيه لصالح الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

وتأكدت للمحكمة ثبوت ما ارتكبه "حبيب" من جريمة السب في حق الإعلامي أحمد موسى بنشره المنشور المسيء على صفحته عام ٢٠١٧.

وتقدم عمر الأصمعي المحامي عن المدعي، ببلاغ ضد تامر حبيب، واستخلصت المحكمة أن المدعي أصيب بضرر أدبي جراء ما نشره "حبيب" على صفحته، وارتكب الجريمة التي أثبتها الحكم الصادر في الدعوى.

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