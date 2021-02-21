تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 9 مارس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في قضية فض اعتصام رابعة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه؛ لجلسة 9 مارس المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

كان النيابة العامة قد اتهمت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.