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فوائدها تصل لـ100 ألف جنيه.. تسليم 9300 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين في كفرالشيخ

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فوائدها تصل لـ100 ألف جنيه.. تسليم 9300 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين في كفرالشيخ فوائدها تصل لـ100 ألف جنيه.. تسليم 9300 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

08:39 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، واللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، 9327 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.

وقال الوزير في مستهل كلمته: "جئنا إلى صيادي كفرالشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح للحكومة، بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وأشار سعفان، إلى أنها تنتج 50% من إنتاج من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنويا، ويمثل الاستزراع السمكي بها 70% من مختلف الأنواع.

ولفت الوزير إلى أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على اربع منح ليصل الاجمالي الى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الوثيقة التي تقدمها القوى العاملة اليوم توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة.​

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