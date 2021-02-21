أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في الليث.. جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة أكثر من 120 ألف نسمة

Print
في الليث.. جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة أكثر من 120 ألف نسمة في الليث.. جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة أكثر من 120 ألف نسمة
يعمل أحيانًا ويتوقف أغلب الأحيان بسبب الزحام الشديد في ظل "كورونا"

في الليث.. جهاز

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من أن وجود جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة المحافظة ومراكزها العشرة.

وقال المواطنون إن محافظة الليث يتبعها عشرة مراكز هي غميقة والرهوة وجدم وبني يزيد والشاقة وحفار والغالة والميقات ويلملم والسعدية، وجميعهم يراجعون محافظة الليث للاستفادة من خدمات "أبشر" حيث لا يوجد بالمحافظة سوى جهاز واحد يقدم خدماته لأكثر من 120 ألف نسمة، يشتغل أحيانًا ويتوقف أغلب الأحيان بسبب الزحام الشديد، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وبعد أن أصبح برنامج "توكلنا" شرطًا أساسيًا لدخول القطاعات الحكومية والمنشآت الخاصة والذي لا يمكن تفعيله إلا من خلال جهاز "أبشر"، وهو الأمر الذي تسبب في ازدحام المواطنين على جهاز واحد فقط بالمحافظة لا يكفي لخدمة أكثر من 120 ألف نسمة يقطنون المحافظة ومراكزها، حيث يستفيدون من خدمات "أبشر".

وطالب المواطنون بمحافظة الليث الجهات ذات العلاقة زيادة أعداد أجهزة "أبشر" في المحافظة وتركيب أجهزة جديدة في بعض مراكزها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم

النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

خلال يوم.. ألمانيا تسجّل 9997 إصابة جديدة بفيروس كورونا و394 وفاة

4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي

4 مارس.. محاكمة مغربيَّيْن بتهمة النصب على مدرب المنتخب السعودي

شبكة عيون الإخبارية