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الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور وتضبط المستقبلين لها

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الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور وتضبط المستقبلين لها الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور وتضبط المستقبلين لها
أكثر من 77 ألف لتر تستخدم في صناعة المشروبات الكحولية

الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور وتضبط المستقبلين لها

أحبطت الجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 محاولات لتهريب أكثر من 77 ألف لتر من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المشروبات الكحولية، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للميناء.

وأوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية إلى المملكة عبر الميناء، وعند الكشف والمعاينة عُثر على الكمية من المضبوطات داخل الإرسالية، مبيّنة أنها تمكّنت من ضبط المستقبلين لهذه الممنوعات داخل المملكة وجرى إحالتهم إلى جهات الاختصاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال الرقم الدولي (966114208417) أو البريد الإلكتروني 1910@customs.go.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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