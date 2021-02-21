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​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

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​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري ​رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

مصراوي Masrawy

08:20 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استعداد المجلس لتقديم كل الدعم للقضاء المصري، قائلًا: "نبدي استعدادنا التام لدعم كل ما من شأنه رفع شأن القضاء المصري".

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سديرة، أمين الصندوق، والوفد المرافق له.

وعبّر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه وسعادته بالزيارة، مؤكدًا أن نادي القضاة سندهم القضاة ويمثل تاريخًا عريقًا لقضاء الشامخ.

وقال عبدالرازق: "مهما تحدثنا عن إعتزازنا بالقضاء المصري فهي شهادة مجروحة، لأن انتمائنا الأول والأخير لهذه المهنة المقدسة التي شرفنا ونشرف دائمًا بانتمائنا لها".

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بنادي القضاة، في القيام بدوره المنشود دائمًا لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عن ما يجول في أرجائها.

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