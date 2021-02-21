‏"العدل" تخاطب نقيب المحامين بشأن القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي‏

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

خاطب المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، نقيب المحامين رجائي عطية، لاتخاذ ما ‏يراه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بالنقابة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم ‏الاقتصادية، من خلال الرابط: اضغط هنا

وقال خيري في خطابه: "‎بمناسبة صدور القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 ‏لسنة 2008، وما تضمنته المادة 17 من التزام المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومنهم الشركات المحلية والأجنبية، أو أحد الأشخاص ‏الاعتبارية الخاصة، بتحديد عنوان إلكتروني مختار، يتم إعلان الدعوى من خلاله وعليه، على أن ينشأ بالمحاكم الاقتصادية ‏سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار ومنه البريد الإلكتروني‎."‎

وأضاف: "نفيدكم بأنه صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني ‏للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما صدر المنشور الفني رقم 2 بتاريخ 19 / 1 / 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري لتوجيه مكاتب ‏الشهر العقاري لتنفيذ شروط القيد في السجل الإلكتروني (مرفق)‏‎."‎

وتابع: "ونأمل اتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بنقابتكم الموقرة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني ‏المشار إليه من خلال الموقع المخصص لهذا الغرض‎: اضغط هنا