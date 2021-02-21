الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا جزئيا ويجدد الثقة في رئيس الوزراء

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إجراء تعديل وزاري جزئي، شمل عدة حقائب وزارية، أبرزها وزارات الصناعة والسكن والسياحة، مجددا الثقة في رئيس الوزراء الحالي عبد العزيز جراد.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، اليوم الأحد إن "الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة.. ويجدد الثقة في عبد العزيز جراد لقيادة الحكومة المعدلة".

وشلمت التعديلات الوزارية "تعيين حسين شرحبيل وزيرا للرقمنة والإحصائيات، ومحمد باشا وزيرا للصناعة، وطارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران، ومحمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة، فضلا عن إقالة وزير الطاقة عبد المجيد عطار، على أن تدمج تلك الحقيبة مع المناجم، لتكون وزارة الطاقة والمناجم".