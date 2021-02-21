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فرنسا: توجيه تهمة القتل لسوداني طعن مسؤولاً في مركز للاجئين

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فرنسا: توجيه تهمة القتل لسوداني طعن مسؤولاً في مركز للاجئين فرنسا: توجيه تهمة القتل لسوداني طعن مسؤولاً في مركز للاجئين

مصراوي Masrawy

08:07 م الأحد 21 فبراير 2021

باريس - (ا ف ب)

قررت النيابة العامة في فرنسا توجيه تهمل القتل إلى شخص سوداني طعن مسؤولاً في مركز لاستقبال اللاجئين في جنوب غرب البلاد توفي متأثرًا بجروحه بعد حوالي ساعة من طعنه. وقالت المدعية العامة في بو سيسيل جينساك إن المعتدي "لم يكن مدرجًا على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية".

وجهت النيابة العامة في فرنسا تهمة القتل إلى مواطن سوداني يبلغ من العمر 38 عامًا يعتقد أنه مسؤول عن اعتداء تسبب يوم الجمعة بمقتل مسؤول في مركز لجوء في مدينة بو جنوب غرب البلاد.

ويواجه المتهم المحتجز تهمة الاعتداء بالطعن على رئيس أحد مراكز استقبال طالبي اللجوء في بو. وكان الضحية يبلغ 46 عامًا وأب لطفلين ومتخصصًا في الشأن الاجتماعي ويرأس قسم "اللجوء" في المركز منذ ستة أعوام. وتوفي متأثرًا بجروحه بعد حوالي ساعة من طعنه.

لم يعد هذا السوداني المقيم في فرنسا منذ العام 2015، يتمتع بإجازة إقامة منذ نوفمبر 2020، وكان يخشى ترحيله إلى بلاده بسبب إدانته بارتكاب أعمال عنف أدت إلى سجنه بين يناير 2017 وأغسطس 2018. وفي نهاية العام 2020، لم يستجب لاستدعاء قضائي لإخطاره بانتهاء تصريح إقامته.

وقالت المدعية العامة في بو سيسيل جينساك إن المعتدي "لم يكن مدرجًا على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية".

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