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المبعوث الأممي: محادثاتي في سوريا ستركز على تنفيذ وقف إطلاق النار

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المبعوث الأممي: محادثاتي في سوريا ستركز على تنفيذ وقف إطلاق النار المبعوث الأممي: محادثاتي في سوريا ستركز على تنفيذ وقف إطلاق النار

مصراوي Masrawy

07:59 م الأحد 21 فبراير 2021

دمشق - ( د ب أ )

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، إن المباحثات التي سيجريها في دمشق، ستركز على تنفيذ القرار الأممي 2254 الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا والتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال بيدرسون بعد وصوله إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد إن "مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية، برعاية بيدرسون اختتمت اعمال جولتها الخامسة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي وسط توترات وعدم توافق بين الوفود المشاركة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني.

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