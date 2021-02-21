أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول العربية دون شروط مسبقة

Print
إيران تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول العربية دون شروط مسبقة إيران تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول العربية دون شروط مسبقة

مصراوي Masrawy

07:55 م الأحد 21 فبراير 2021

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع جيرانها العرب "دون شروط مسبقة"، وذلك بعد تطبيع دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع إسرائيل العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ظريف قوله في مقابلة على قناة "برس تي في" التي تديرها الدولة "إيران مستعدة دون شروط مسبقة للجلوس والتحدث مع جيرانها العرب. نريد أن نعيش بعلاقات جيدة مع جيراننا. نريد أن تكون لدينا منطقة قوية".

وقامت الإمارات والبحرين العام الماضي بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في تحول تاريخي للشرق الأوسط حيث تحقق الدولة اليهودية شرعية رسمية وعلاقات تجارية واسعة في قلب الخليج. وكان أساس التقارب هو عدم الثقة المشترك في إيران وبرنامجها النووي ونفوذها المتزايد في الشرق الأوسط من خلال من الوكلاء المتشددين.

وقال ظريف اليوم الأحد "إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون شراء الأمن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فليتفضلوا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية