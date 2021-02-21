إيران تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع الدول العربية دون شروط مسبقة

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طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع جيرانها العرب "دون شروط مسبقة"، وذلك بعد تطبيع دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع إسرائيل العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ظريف قوله في مقابلة على قناة "برس تي في" التي تديرها الدولة "إيران مستعدة دون شروط مسبقة للجلوس والتحدث مع جيرانها العرب. نريد أن نعيش بعلاقات جيدة مع جيراننا. نريد أن تكون لدينا منطقة قوية".

وقامت الإمارات والبحرين العام الماضي بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في تحول تاريخي للشرق الأوسط حيث تحقق الدولة اليهودية شرعية رسمية وعلاقات تجارية واسعة في قلب الخليج. وكان أساس التقارب هو عدم الثقة المشترك في إيران وبرنامجها النووي ونفوذها المتزايد في الشرق الأوسط من خلال شبكة من الوكلاء المتشددين.

وقال ظريف اليوم الأحد "إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون شراء الأمن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فليتفضلوا".