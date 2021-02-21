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بدون جمهور.. عرض موسيقي للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني غدًا

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بدون جمهور.. عرض موسيقي للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني غدًا بدون جمهور.. عرض موسيقي للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني غدًا

مصراوي Masrawy

08:07 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تقيم وزارة السياحة والآثار، غدًا الاثنين، عرضًا موسيقيًا بدون جمهور من أمام معبد أبو سمبل للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل بأسوان.

وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، أن هذا العرض الموسيقي تنظمه شركة CERCLE الفرنسية، وأنه من المقرر بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية لهذه الشركة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض والفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة مثل ( Facebook- Twitter -you tube- TikTok).

وأشار يوسف، إلى أن هذه الشركة تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقي في العالم حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدًا أنه سيتم إقامة هذا العرض الموسيقى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة في المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن إقامة هذا العرض من أمام معبد أبو سمبل تأتي في إطار خطة الهيئة لجذب كافة الفعاليات المتميزة التي من شأنها أن تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصة في ظل تزامن هذا العرض الموسيقي مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وأوضح أنه في اطار ادراك الهيئة للمتغيرات التى فرضتها الظروف الحالية في ظل أزمة المستجد، والتى جعلت شرائح كبيرة من السائحين والراغبين فى الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهى والثقافى تتجه نحو المنصات الرقمية بأشكالها المختلفة، فقد أخذت الهيئة على عاتقها تعزيز وإثراء المحتوى الرقمى للمقاصد والمقومات السياحية المصرية لتحوذ على أنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين ومواكبة التغيرات الجارية، وذلك من خلال جذب هذا النوع من العروض ومثيلتها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لها، بما يمكنها من النجاح واظهار صورة السياحية والحضارية بالصورة اللائقة بمصر كبلد سياحي هام علي خريطة السياحه الدولية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في ضوء استعدادات الوزارة للاحتفال بتعامد الشمس، أرسل المجلس، فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان والنوبه للقيام بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمعبدين وإزالة الأتربه العالقة ومخلفات الطيور وغيرها، بالإضافة إلى تهذيب وتقليم الأشجار الموجودة في المنطقة المحيطة بهما والعمل على التوسع والاهتمام باللاند سكيب الخاص بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأبو سمبل.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم 22 فبراير والأخرى يوم 22 أكتوبر.

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