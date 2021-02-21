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"موجة سيئة جديدة".. الأرصاد تكشف أسباب تجدد حالة عدم استقرار الطقس وموعدها

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"موجة سيئة جديدة".. الأرصاد تكشف أسباب تجدد حالة عدم استقرار الطقس وموعدها "موجة سيئة جديدة".. الأرصاد تكشف أسباب تجدد حالة عدم استقرار الطقس وموعدها

مصراوي Masrawy

07:58 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء، تكون ذروتها يوم الثلاثاء.

وعددت الأرصاد، في بيان لها اليوم الأحد، الأسباب وراء حالة عدم الاستقرار، وجاءت كالتالي:

- تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا، مع نشاط منخفض البحر الأحمر، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على ، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر.

- انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا.

- وجود "وند شير" على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة، إن طقس الاثنين، سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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