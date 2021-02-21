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"الفائز العقارية" تقيم مزادًا لبيع مجموعة من العقارات قُرب المسجد الحرام

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تُطرح عبر منصة mazad بدءًا من اليوم حتى مساء 25 رجب

تقيم مؤسسة الفائز العقارية، بناء على قرار محكمة التنفيذ - الدائرة التاسعة - رقم (3901302903)، القاضي ببيع مجموعة من العقارات الواقعة بمخطط الرصيفة وحي العزيزية وحي بطحاء قريش وحي العوالي، وعقارَيْن بالجعرانة، وذلك بطرحها عبر منصة المزاد الإلكتروني (mazad) بدءًا من اليوم حتى تاريخ إعلان المزاد بتاريخ 25 / 7 / 1442 هـ الساعة السابعة مساء.

وأفاد فائز محمد المطرفي، المدير العام لمؤسسة الفائز العقارية، بأن المزاد يعتبر من المزادات المتميزة؛ كون القطع المعروضة تقع في مخطط مستكمل الخدمات والبنية التحتية، ووجهة مفضلة للراغبين في السكن والاستثمار، وكذلك شركات التطوير العقاري، وقطع تجارية مناسبة لإقامة فندق من فئة خمس نجوم.

وأوضح أن ما يميّز الموقع هو قُربه من المسجد الحرام، وطريق الملك عبد العزيز الجديد، ومحطة القطار الرئيسية بمكة، ومحاور الطرق التي تربط مكة مع بقية المدن؛ وهو ما يعطي القطع المعروضة أهمية وميزة، تجذبان الراغبين في الشراء إلى دخول المزاد.

ورحب "المطرفي" بالراغبين بالمشاركة في المزاد، والإجابة عن استفسارهم من خلال الرقم 0555544442. مفيدًا بأنه سيقام عن بُعد عبر منصة المزاد الإلكتروني (mazad) تماشيًا مع التعليمات المتعلقة بالحد من انتشار ، ومتمنيًا الصحة والعافية للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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