أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الطيران يتفقد أجهزة تأمين وكاميرات في مطاري "القاهرة" و"مرسى علم"

Print
وزير الطيران يتفقد أجهزة تأمين وكاميرات في مطاري "القاهرة" و"مرسى علم" وزير الطيران يتفقد أجهزة تأمين وكاميرات في مطاري "القاهرة" و"مرسى علم"

مصراوي Masrawy

07:15 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:


تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، أحد أهم مطارات الجذب السياحي في البحر الأحمر، عقب انتهاء زيارته أمس لمطار الغردقة الدولي، ورافقه في الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم، استمرارًا لجولاته الميدانية للمطارات المصرية للوقوف على حركة التشغيل وسير العمل.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات، وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة للطيران في المطار، كما تابع الوزير بمتابعة أنظمة المراقبة، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.

من ناحية أخرى وعقب وصوله مطار القاهرة، أجرى وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وأجهزة الكشف الأمني عن الحقائب CTX الجديدة، واطمأن على انتظام حركة التشغيل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية