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"أمانة الطائف" تستبدل  ٤٤٠٠٠ عامود إضاءة بتقنية LED

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تستهدف جميع  شوارع وطرق المحافظة بشراكة "ترشيد"

أنجزت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة عدداً من مشاريع استبدال وإحلال وتركيب الفوانيس الحديثة، حيث بدأت في استبدال الفوانيس القديمة لأعمدة الإنارة للطرق وداخل الأحياء والجسور والأنفاق بفوانيس جديدة تعمل بتقنية LED .

جاء ذلك بعد توقيع أمانة الطائف عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) لاستبدال فوانيس إنارة الشوارع التقليدية بالطائف بأخرى مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED والتي تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل، حيث تم تغيير ٤٤٠٠٠ عامود الى الآن وما يزال العمل جارياً لتغطية جميع المحافظة بالكامل.

وتضمن العقد استبدال جميع فوانيس إنارة الشوارع وكشافات الأنفاق وتأهيل جميع مرافق الأمانة ومبانيها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة وحسب المواصفات المعتمدة من الهيئة للمواصفات والمقاييس والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، استناداً للمعايير العالمية في مجال الإنارة، وذلك ضمن برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى المملكة، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال رفع كفاءة الاستهلاك.

فيما تم تشكيل فريق تخصصي لدراسة إعادة تأهيل الإنارة وتكوين قاعدة بيانات وفق دراسات علمية سبقت أعمال التنفيذ للاستفادة منها في أعمال برنامج كفاءة الإنفاق لمشاريع الصيانة المستقبلية.

يشار إلى أن ذلك يأتي بناءً على الأمر السامي رقم 29357 وتاريخ 1438/6/24هـ القاضي بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعادة تأهيل جميع مبانيها ومرافقها العامة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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