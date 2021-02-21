النائب العام يزور نيابة بيشة خلال جولته التفقدية لنيابات عسير

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التقى بأعضائها وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب لإنجاز القضايا

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة.

وتفصيلًا: التقى النائب العام بأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً على أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى بقيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد هذه الزيارة استكمالًا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.