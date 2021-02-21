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"الحارثي" يؤكد على زوار بيت الله الحرام والمعتمرين الالتزام بالإجراءات الوقائية

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خلال جولة تفقدية التقى خلالها عدداً منهم

حثّ الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن الحارثي، زوار بيت الله الحرام والمعتمرين، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وذلك للاحتراز من تفشي .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها "الحارثي" اليوم لمراكز التوعية بالجعرانة، ومسجد التنعيم، حيث اطلع خلالها على سير العمل، وذلك استناداً لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

والتقى "الحارثي" خلال الجولة بعدد من المعتمرين، والذين بدورهم أثنوا على جهود المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة هذه البلاد المباركة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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