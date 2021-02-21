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ضمن أهداف رؤية 2030 للاعتماد على الإنتاج المحلي في الاحتياجات العسكرية

قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقاً لإقامة مشروع مشترك مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية؛ لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

وستحوز الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 51% من المشروع.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة SAMI"" 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.

وتهدف خطة المملكة الاقتصادية (رؤية 2030) إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في 50 بالمئة من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030.