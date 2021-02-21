الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى عدم التسامح مع معاداة السامية

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كولونيا - (د ب أ)

دعا الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، أثناء مشاركته الافتراضية في حفل في كولونيا غربي ألمانيا إلى "عدم التسامح مع أي شكل من أشكال معاداة العنصرية".

وخلال كلمة الترحيب التي ألقاها في الحفل عبر الفيديو، قال ريفلين إن ألمانيا شهدت في العقود الماضية إعادة إحياء قوية للحياة اليهودية كما انها شهدت أيضا ارتفاعا خطيرا للأشكال القديمة والجديدة لمعاداة السامية ودعا إلى التصدي إلى هذه الأشكال من معاداة السامية " سواء حدثت في الشارع أو في وسائل الإعلام على الإنترنت أو في السياسة".

وجاءت كلمة ريفلين في مستهل حفل سنوي بمناسبة الاحتفال بعام يوبيل "1700 عام على الحياة اليهودية في ألمانيا" وترجع هذه المناسبة إلى المرسوم الصادر من القيصر الرماني قسطنطين في عام 321 بتمكين اليهود من دخول مجلس بلدية مدينة كولونيا ويعد هذا المرسوم هو أقدم دليل على وجود حياة يهودية على أراضي ألمانيا المعروفة اليوم.

وقال ريفلين إن تاريخ ألمانيا وتاريخ الشعب اليهودي مرتبطان ببعضهما البعض منذ قرون عديدة مشيرًا إلى أن هذه الحقبة تخللها فترات اضطهاد قاسية ومراحل اتسم فيها التاريخ بالتعاون والتسامح.