تصاعد أدخنة من قطار بالحوامدية.. والسر بالعربة الأخيرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

حالة من الخوف والفزع انتابت مستقلي القطار الروسي رقم 972 المتجه إلى الصعيد، فور تصاعد أدخنة كثيفة من العربة الأخيرة بالقطار أثناء مروره بمحافظة الجيزة، مساء الأحد.

سرعان ما توقف قائد القطار أسفل الكوبري العلوي بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة الجيزة، فور علمه بتصاعد أدخنة بالعربة الأخيرة.

دقائق معدودة توقف القطار بمدينة الحوامدية، وبالفحص والمعاينة تبين تصاعد الأدخنة بسبب وجود عطل بـ" تيل الفرامل"، وتم إصلاح العطل واستئناف رحلته إلى الصعيد.

ولم تتلق غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة أي بلاغات عن الواقعة.