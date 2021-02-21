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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء النواب مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقالت عبدالحليم، إن الوزيرة أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا، مضيفة أن الوزيرة أكدت أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وقبل الذروة الثالثة من كورونا.

وأكدت عبدالحليم، أن الوزيرة قالت إن تطعيم المواطنين ضد كورونا باللقاح سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن الوزيرة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء، لأن الأمر ليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذي صدر القانون الخاص به من الفصل التشريعي السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أي طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.