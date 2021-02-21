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​"لن أكتفي بإيقافه".. برلماني يتقدم بطلب عاجل للحكومة بشأن تصريحات تامر أمين

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​"لن أكتفي بإيقافه".. برلماني يتقدم بطلب عاجل للحكومة بشأن تصريحات تامر أمين ​"لن أكتفي بإيقافه".. برلماني يتقدم بطلب عاجل للحكومة بشأن تصريحات تامر أمين

مصراوي Masrawy

06:52 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجّه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تصريحات الإعلامي تامر أمين التي أثارت الجدل مؤخرًا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب عن محافظة سوهاج، أنه لن يكتفي بصفته نائب عن الشعب، بإيقاف "أمين".

وقال سالم في طلبه: "عملًا بنص المادة 215 من القانون رقم 1 لسنة 2016 تقدمت بطلب بيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعرضه على البرلمان في جلسته العامة الأحد 28 فبراير الجاري، بشأن تصريحات الإعلامي تامر أمين".

وأوضح سالم أنه طالب المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة محتوى البرامج والسياسات والخطط التي تضعها القنوات الفضائية، للتحقق من التزامهم بأحكام الدستور والقانون ومقتيضات السلام الاجتماعي.

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