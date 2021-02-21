"3 جرعات".. وزيرة الصحة: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال عقب ظهور نوع جديد من المرض

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء النواب مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وقالت عبدالحليم، إن الوزيرة أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا، مضيفة أن الوزيرة أكدت أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة تكتمل قبل نهاية العام الجاري، وقبل بدء الذروة الثالثة من كورونا.

وأكد عبدالحليم، أن الوزيرة قالت إن تطعيم المواطنين ضد كورونا باللقاح سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقالت عبدالحليم إن وزيرة صحة كشفت بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، عقب ظهور نوع جديد منه، ولفتت إلى أن النوع المنتشر حاليًا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، مضيفة أن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن الوزيرة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء، لأن الأمر ليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذي صدر القانون الخاص به من الفصل التشريعي السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أي طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.

وأوضحت "عبدالحليم" أن الوزيرة أكدت أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبًا عن مجلس النواب.

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