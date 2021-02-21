أخبار عاجلة

أنا الشاهد: جولة في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية. -
هل يصبح يوتيوب منصة للتشجيع على الهجرة غير الشرعية؟ -
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق -
التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا -
أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد -
الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد -
انطلاق امتحانات أولى ثانوى غداً "إلكترونيا" وممنوع اصطحاب كتب خارجية -
8 الصبح - "لايف ستايل" .. كيف تكون ردود أفعالنا لو تعرضنا للتنمر أو الانتقاد بشكل غير لائق؟ -
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنفاذًا لتوجيه المليك.. "السياحة" تضع لوحات إرشادية لمتحف ابن صنيج

Print
الواقع بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب

إنفاذًا لتوجيه المليك..

قامت اليوم لجنة من قبل وزارة السياحة والآثار بتركيب اللوحات الإرشادية لمتحف ابن صنيج بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب الذي قام المواطن حسين مسفر آل عمر على تطويره وجمع العديد من القطع الأثرية النادرة.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتطوير المتاحف.

وتحدث صاحب متحف ابن صنيج حسين مسفر آل عمر وذكر أن متحف ابن صنيج يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية والتي تبرز تراث المملكة، حيث يشتمل على قطع أثرية يعود البعض منها إلى مئات السنين.

وأضاف آل عمر أن متحف ابن صنيج يلقى الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة وجميع من أسهم في تطوير المتاحف والاهتمام بها وتجديد الماضي وربطة بالحاضر الذي تعيشه هذه البلاد من رخاء واستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

شبكة عيون الإخبارية